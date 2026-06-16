故勝新太郎さんの妻で、9日に肺炎のため86歳で死去した女優の中村玉緒さんの通夜が16日、東京都品川区の桐ケ谷斎場で営まれた。TBSのバラエティー番組「さんま・玉緒のお年玉！あんたの夢をかなえたろかスペシャル」で共演するなど、親交の深かったお笑いタレントの明石家さんま（70）も参列した。黒縁眼鏡をかけ、喪服姿のさんまは斎場の入口で歌手の和田アキ子と顔を合わせ、言葉を交わす場面も。帰る際には報道陣に右手を上