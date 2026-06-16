立憲民主党は16日、前日行われた参議院決算委員会で「自衛隊に経済的に厳しい子供たちが行く。豊かな子供たちは自衛隊とかならない」などと自説を展開した同党の古賀千景議員について、参議院文教科学委員会の筆頭理事の任を解くことを決めた。斎藤国対委員長は、「発言を直ちに撤回したうえで謝罪し、深く反省をしているが、その責任は重い」と述べ、党として幹事長から厳重注意を行ったと説明したうえで、「本人が務めている文教