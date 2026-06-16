名古屋のコストコで調理されたラップサンドを食べた小学生が「O157」で入院。保健所は食中毒への注意を呼びかけています。【写真を見る】コストコの人気メニュー「ラップサンド」で食中毒 「O157」で小学生男児含む3人入院調理した厨房を当面営業禁止に名古屋市・守山倉庫店食中毒の原因となったのは、ベーコンやレタスなどを小麦粉の生地で巻いた人気のラップサンド「ハイローラー」。保健所によりますと、名古屋市守山