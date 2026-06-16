演歌歌手中村美律子（75）が16日、故郷・大阪のフェスティバルホールでデビュー40周年記念コンサート「一期一会の歌祭り」を行った。“浪花の歌姫”中村の真骨頂ともいえる長編歌謡浪曲「瞼の母」「桂春団治」「無法松の恋」の3題を約1時間かけて続けて歌唱。新曲「人生万歳」では約2700人のファンと一体になって“万歳ポーズ”を決め、2時間超のメモリアルステージを走りきった。◆◆◆終演後に取材に応じ