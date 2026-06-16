大阪府大東市が発注する公共工事で、地元建設会社に便宜を図った見返りに物品の提供を受けたとして、大阪府警は16日、収賄の疑いで市営住宅管理課主査の佐野公彦容疑者（48）を逮捕した。捜査関係者への取材で分かった。