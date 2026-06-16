将棋の第51期棋王就位式が16日、東京都内で行われ、4連覇を達成した藤井聡太棋王（23）＝王将含む6冠＝に就位状、賞杯などが贈呈された。2〜3月に行われた5番勝負では2期連続挑戦者の増田康宏八段（28）に1勝2敗と追い込まれながら2連勝し、防衛に成功。永世棋王資格獲得に王手をかけた。藤井は謝辞で逆襲のきっかけになった第4局について「苦戦を意識することもあったが、粘り強く指し、終盤には強く踏み込むことができた」