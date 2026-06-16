落語家の三遊亭小歌（本名土田明紘＝つちだ・あきひろ）さんが5月8日に心不全のため死去していたと16日、一般社団法人落語協会が発表した。85歳だった。葬儀は近親者に執り行われたという。新潟県出身。1965年（昭40）年1月に三代目三遊亭圓歌に入門した。71年に二ツ目昇進。82年に真打昇進。最後の寄席の出演は昨年12月7日の黒門亭だったという。