鶏もも肉や輸入牛肉、卵が最高値です。農林水産省によりますと、6月上旬（8日〜10日）に全国のスーパーなどで販売された鶏もも肉の平均価格は100gあたり155円、輸入牛肉は435円で、いずれも2003年の調査開始以降、最高値となりました。牛肉は、アメリカで雨が少なく、牧草が不足し、牛の生産が減ったことに加え、円安も価格上昇の要因です。鶏肉は、世界的な需要の高まりを背景に高値が続いています。また、卵1パックの平均価格は3