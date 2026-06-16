16日、衆議院の政治改革特別委員会で、企業・団体献金のあり方などをめぐる政治資金規正法改正案が審議入りし、各党が意見表明を行いました。政治資金規正法の改正案をめぐっては、3月に中道改革連合と国民民主党が企業・団体献金の受け皿を政党本部と都道府県連に限定し、上限は年間1億円、同じ政治団体への寄付は上限を2000万円とする法案を提出。今月10日には自民党と日本維新の会が、政治資金の在り方を議論する有識者会議を国