9日に86歳で亡くなった女優中村玉緒（なかむら・たまお）さん（本名奥村玉緒＝おくむら・たまお）の通夜が16日、都内斎場で執り行われた。喪主は長女奥村眞粧美（おくむら・まさみ）さん。葬儀は17日に執り行われる。◆中村玉緒さん通夜主な参列者明石家さんま、浅田美代子、安住紳一郎、岩佐美咲、王貞治、瀬川瑛子、グッチ裕三、田川寿美、宅間孝行、立花理佐、鶴見辰吾、徳光和夫、西川貴教、西村知美、早見優、水森かおり