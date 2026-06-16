北京外国語大学のキャンパスで12日午前9時、飛べなくなっている大きな鳥が発見された。教職員や学生が画像識別アプリを使って調べたところ、サカツラガンの成鳥であることが分かった。校内は往来する人や車が多いため、「環境保護」サークルに所属する学生がすぐに北京市野生動物救護センターに連絡。サカツラガンはすぐに保護された。目撃者によると、このサカツラガンは木から落ちた後に飛ばなくなり、校内を歩き回っていた。救