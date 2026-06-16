重慶市の長寿湖にある重慶天空劇院で13日夜、初公演となるドローンと花火を組み合わせたショー「焰遇重慶・仲夏花火夜」が開催された。中国新聞網が伝えた。星空をバックに1000台のドローンを使って大きな帆船が描き出され、その前で打ち上げられた花火が滝のように流れ落ちるこのショーは、中国西南エリア初の定期的に開催される花火文化観光ショーだ。重慶天空劇院は今後、毎週土曜日に定期的にこの花火ショーを開催して、