免許不要で乗れる「ミニ軽トラ」がスゴい！昨今、注目を集めているのが使い勝手の良い小型電動四輪。海外はもちろん、日本でもさまざまなモデルが登場していますが、中でも大きな期待が寄せられているのが、スズキが開発している「スズカーゴ」です。スズカーゴは、「ジャパンモビリティショー2023」でスズキが初公開した小型電動四輪のコンセプトモデルです。【画像】超カッコいい！ これが免許不要で乗れる「ミニ軽トラ」!?