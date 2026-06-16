今年1月、岡山市東区の国道2号でひき逃げをした疑いで、79歳の会社役員の男が逮捕されました。 過失運転傷害や救護措置義務違反などの疑いで逮捕されたのは、住所不詳の79歳の会社員の男です。警察によりますと、男は、今年1月10日午後6時過ぎ、岡山市東区政津の片側2車線の国道2号で、中央寄りの車線を乗用車で走行中、向かって左側の車線にはみ出し、同じ方向に走っていた乗用車に衝突。運転していた会社員の女性（76）と、同乗