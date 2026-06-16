「前回登板の投げ方的にそこまで良くなかった」気になる左膝の状態【MLB】ドジャース 4ー3 レイズ（日本時間16日・ロサンゼルス）ドジャース・大谷翔平投手は17日（日本時間18日）の本拠地レイズ戦で先発が予定されている。2日前となった15日（同16日）にはブルペン入りせずキャッチボールのみで調整。デーブ・ロバーツ監督は「膝の状態を考慮して、彼がもう1日休ませたいという考えだった」と説明した。次回登板に向けては、明