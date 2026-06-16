山形県東根市ではきょう、園児たちに地元のさくらんぼについて学び、親しんでもらおうと、さくらんぼの収穫体験が行われました。 【写真を見る】「とれたー！」「でかいの2個！」園児がさくらんぼ収穫を体験お手製のかごに入れて、家族と一緒に食べるおみやげに（山形・東根市） 「とれたー！でっかいのー！」 東根市では、園児たちに特産のさくらんぼについて学び、親しんでもらおうと、毎年この収穫体験