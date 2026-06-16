山形県議会６月定例会がきょう開会し、およそ５５億円の補正予算案などが上程されました。物価高騰を受けた経済支援などが中心となっています。 【写真を見る】補正予算案およそ55億円物価高騰を受けた経済支援が中心藪の刈払いなどクマ対策補助の増額も（山形） きょう開会した県議会６月定例会では、総額５４億６９００万円の一般会計補正予算案などが審議されます。 補正予算案の中身は県民や事業者への経済的な支援が中