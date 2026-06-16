大阪府議会の定数を6減らす条例案、野党が反発し、紛糾した末、さきほど可決されました。 激しい議論が交わされたきょうの大阪府議会。維新が提出した議員定数を減らす条例案は、豊中市や枚方市など6つの選挙区の議員定数をそれぞれ1ずつ減らすもので、可決されれば全体の定数は現在の79から73になります。 維新は、定数削減によって人口の少ない選挙区の方が議員定数が多くなる「逆転現象」を解消できるなどと説明。 これに他