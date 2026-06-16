会員制スーパーマーケットチェーン「コストコ」は、16日までに公式サイトを更新。「守山倉庫店 食中毒の発生による行政処分と現在の対応状況」について報告と謝罪した。【写真】“季節限定”商品も！コストコが紹介する年末年始の“おすすめ”食材同社は、12日に「この度、2026年5月31日（日）ならびに2026年6月1日（月）に守山倉庫店で製造・販売いたしました商品「ハイローラー」を購入された一部の会員様から、体調不良の症