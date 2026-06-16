「第47回ABCお笑いグランプリ2026」の準決勝が行われ、決勝進出12組が決まった。決勝進出を決めたのはセンチネル、ソマオ・ミートボール、ゼロカラン、江戸川ジャンクジャンク、ヨネダ2000、ぎょねこ、金魚番長、ダウ90000、エグい速さ、豆鉄砲、生姜猫、三遊間の12組。若手芸人の登竜門として位置づけられている賞レース。今回は583組が予選に参加。準決勝に残った40組が争い、決勝の12のイスを争った。25年のR―1王者・友