西武鉄道からの発表です。【映像】西武鉄道が導入するオリジナルファン付きベスト（全身ショット）「制服着用時のルールの見直しを行います西武鉄道株式会社は、社員一人ひとりが安心して長く働けるよう、働く環境や福利厚生の充実に力を入れています。その取り組みの一環として、熱中症対策をはじめとする気候変動等への対応を図り、心身ともに健康で、安心して働ける環境とすべく、2026年6月16日（火）から、駅係員・乗務員の