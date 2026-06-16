チョウ貴裁氏J1浦和は16日、京都を率いていたチョウ貴裁氏（57）が2026〜27年シーズンから監督に就任すると発表した。浦和は4月にスコルジャ前監督との契約を解除し、田中達也氏が暫定的に指揮を執っていた。現役時代に浦和でもプレーしたチョウ貴裁氏はクラブを通じ「選手が躍動し、サポーターの方々が熱狂するフットボールを体現していく責任を感じている」などとコメントした。京都府出身。12〜19年はJ1湘南の監督を務め