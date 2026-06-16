戦闘終結に向けたイランとの最終合意に際し、アメリカのCIA＝中央情報局の長官が、核問題でイランが譲歩するかどうか強い疑念を示したとアメリカメディアが報じました。【映像】イランの核関連施設（内部の様子）ニュースサイト「アクシオス」は15日、CIAのラトクリフ長官が、核問題でアメリカが求める譲歩にイランが応じるかどうか、最終合意に向けて深刻な疑念を抱いていると報じました。その疑念はトランプ大統領と政府高官