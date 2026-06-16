ボールを手にポーズを取る横浜ＤｅＮＡのビド（左）とエンカーナシオン＝横浜市中区横浜ＤｅＮＡに加入した新外国人のオスバルド・ビド投手（３０）＝１９０センチ、７９キロ、右投げ右打ち＝とヘラル・エンカーナシオン外野手（２８）＝１９３センチ、１１３キロ、右投げ右打ち＝が１６日、横浜市中区で入団会見を行った。米大リーグ通算１１勝のビドは、先発の一角として期待される。「長いイニングを投げられる自信がある。