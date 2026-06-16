本格的な夏を前に、石川県内の小中学校ではプール授業が始まっています。まずはこちらのグラフをご覧ください。金沢市の7月の平均気温を示したグラフです。去年の平均気温は29.4度で非常に高かったことが分かります。こうした中、学校現場では猛暑による熱中症のリスクなどに対応しようと、水泳授業の見直しが進められています。現状を取材しました。 16日、金沢市の中村町小学校で行われていたのは…ことし初めての水