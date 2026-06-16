金沢市の村山卓市長は、日本銀行金沢支店跡地について愛称を募集する方針を決めました。また、金沢21世紀美術館休館中の仮設展示場としての先行利活用を来年5月から開始するとしています。16日、金沢市議会の代表質問で、村山市長は… ■金沢市・村山 卓 市長：「日本銀行という名前はお堅いイメージがあり、市民の皆さまから、ワクワクするような愛称を募集したいと考えている」日銀金沢支店跡地について金沢市は、金