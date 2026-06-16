6月16日の「おはよう寺ちゃん」（文化放送）では、火曜コメンテーターで上武大学教授の田中秀臣氏と番組パーソナリティーの寺島尚正アナウンサーが、「給付付き税額控除の制度設計と中所得者支援」について意見を交わした。 日本の政策議論が官僚目線、あるいは一部の村社会で腐敗しているかの現れ 中低所得者への「給付付き税額控除」の制度設計に向けた議論が超党派で進んでいる。論点の一