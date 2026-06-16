停電時に自治体との連携を図ります。16日、能登半島地震などを基に停電復旧の対応について考える自治体向けの説明会が行われました。16日、北陸電力送配電が開いた、能登半島地震や奥能登豪雨発災時の停電対応を振り返る説明会。能登半島地震では、最大4万戸が停電し、奥能登豪雨でもピーク時には約6700戸が停電となりました。今後の停電に備えてどのような対策が必要となるのか… この日、北陸電力送配電からは、復旧