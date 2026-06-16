９日に肺炎のため亡くなった女優の中村玉緒さん（享年８６）の通夜が１６日、東京・桐ケ谷斎場で営まれ、お笑いタレントの明石家さんまが参列した。喪主は長女の奥村眞粧美（まさみ）さん。さんまは１９９４年にＴＢＳ系「明石家多国籍軍」で中村さんと共演。９２年に始まったＴＢＳ系バラエティー番組「さんまのＳＵＰＥＲからくりＴＶ」には、９６年から２０１４年の番組終了までレギュラー出演した。９５年にスタートしたＴ