【モデルプレス＝2026/06/16】タレントの辻希美が6月16日、自身のInstagramストーリーズを更新。長男・青空（せいあ）くんへの手作り弁当を公開した。【写真】38歳5児のママタレ「詰め方が綺麗」長男へのぎっしり詰まった春巻き弁当◆辻希美、長男への手作り弁当公開辻は「今日のお弁当」と記し、青空くんへの弁当を公開。海苔を乗せたご飯の横に春巻き、顔を描いた卵焼き、肉、ウインナー、花の形に飾り切りされたニンジンがぎっ