【モデルプレス＝2026/06/16】お笑いコンビ・コットンのきょんの妻でタレントのまつきりなが6月15日、自身のInstagramストーリーズを更新。息子との2ショットを公開した。【写真】コットンきょんの美人妻「エモすぎる」息子と故郷凱旋ショット◆まつきりな、息子との2ショット披露岡山県出身のまつきは「念願の…」と添え、同県にあるテーマパーク「おもちゃ王国」で撮影した息子との写真を投稿。白のキャップにノースリーブトップ