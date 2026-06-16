国登録有形文化財「旧勝田郡役所庁舎」提供：勝央町 岡山県勝央町勝間田にある国登録有形文化財「旧勝田郡役所庁舎」を活用したミュージアムで、建築の歴史的な価値や魅力を紹介する企画展が開かれています。会期は2026年7月5日までです。 旧勝田郡役所庁舎は1912年(明治45年)に建てられました。日本の伝統的な大工の技術で西洋風の建物を造った「擬洋風建築」と呼ばれる当時のモダン建築で、真庭市の旧遷喬尋常小