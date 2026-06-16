岡山市役所 岡山市は教職員の心身の健康維持を図るため、市立学校や幼稚園について、2026年の夏休み期間は8月11日～15日までの5日間を閉庁日とすると発表しました。 対象は、市立の幼稚園と小学校、中学校、高校です。幼稚園はこの5日間に加えて、各園で定める2日間も閉庁日とします。 以前はお盆期間であっても土日以外は当番の教員が学校で電話対応などをしていましたが、 岡山市は2017年から2025年までは試験的