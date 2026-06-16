独ＺＥＷ 景況感が+１０．５と前回の－１０．２からプラスに転じる イラン紛争の終結が近づいているとの予想が背景 エネルギー価格とインフレに対する多大な圧力が緩和される見込み エネルギー集約型産業や一般家庭に恩恵をもたらす、内需強化へ