東京時間17:38現在 香港ハンセン指数 24493.95（-348.72-1.40%） 中国上海総合指数 4091.89（-4.58-0.11%） 台湾加権指数 45809.19（+412.20+0.91%） 韓国総合株価指数 8726.60（+180.62+2.11%） 豪ＡＳＸ２００指数 8917.66（+3.65+0.04%） インドＳＥＮＳＥＸ３０種 76714.13（+449.80+0.59%） １６日のアジア株は総じて上昇。前日の米国株の上昇を受けて、買い優勢で推移する市