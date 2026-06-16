ユーロドル一時１．１６０９レベル、独ＺＥＷは予想外のプラス圏浮上＝ロンドン為替 ユーロドルは一時1.1609レベルと本日の高値を小幅に更新。先ほど発表された6月ドイツZEW景況感指数は+10.5と前回-10.2および市場予想-5.5からは予想外のプラスに転じた。僅かではあるが、発表後にユーロドルが上げ幅を拡大した。ユーロ円は186.12レベル、ユーロポンドは0.8650レベルに本日の高値を更新してい