ユーロ圏１０年債利回り格差仏７３、伊７０ｂｐ、縮小傾向続く ユーロ圏の10年債利回り（日本時間18:14時点）（%） ドイツ2.931 フランス3.665（+73） イタリア3.633（+70） スペイン3.351（+42） オランダ3.047（+12） ギリシャ3.599（+67） ポルトガル3.29（+36） ベルギー3.466（+54） オーストリア3.175（+24） アイルランド3.