日本酒で地域おこしに取り組む四万十市の富山地区で6月16日、酒米の田植えがおこなわれました。四万十市の富山地区では酒造りで地域を盛り上げようと酒米づくりに取り組んでいます。16日は酒米が無事に育つようにと神事をおこなったあと田植えを始めました。田植えに参加したのは地元の大用小学校の子どもたちや地域の生産者で約30人が日本酒造りに使う酒米「吟の夢」を植えていきます。子どもたちは泥だらけになりながら一生懸命