THD-600D4 TVS REGZAは、レグザ録画用USB HDD2機種を6月26日に発売する。ラインナップと市場想定価格は、6TBの「THD-600D4」が110,000円前後、4TBの「THD-400V4」が66,000円前後。 レグザの録画用USB HDDで「純正ならではの品質」をアピールしている。 THD-600D4は、4TBのタイムシフトマシン録画用HDDと、2TBの通常録画用HDDの2つを搭載することで、1台でタイムシフトマシン録画と通常録画が同時に行なえるのが特