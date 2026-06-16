6月16日に告示された奈半利町長選挙は3期目を目指した現職の無投票での再選が決まりました。奈半利町長選挙で無投票で再選したのは無所属の現職で3期目を目指した竹粼和伸氏（68歳）です。竹粼氏は、園芸用ハウスの整備補助などによる農業の担い手支援や子育て支援金の拡充といった2期8年の取り組みを更に進めていくと強調していました。3期目に向けて竹粼氏は旧・加領郷小学校を活用した交流人口を増やす拠点整