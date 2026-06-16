ラグビーリーグワン1部の相模原が6月16日、神奈川県庁に黒岩祐治知事を表敬訪問した。チームからは石井晃GM、FL吉田杏主将（29）、LO松本光貴（25）が出席。レギュラーシーズン4勝14敗で最下位の12位ながら、入れ替え戦に勝って1部に残留したことを報告した。相模原のホストエリアである神奈川県の黒岩知事は、昨年12月21日に相模原―横浜の神奈川ダービーを観戦。「最後までハラハラした」と17―10で相模原が勝った試合を振