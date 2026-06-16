故勝新太郎さんの妻で、9日に肺炎のため86歳で死去した女優の中村玉緒さんの通夜が16日、東京都品川区の桐ケ谷斎場で営まれた。勝さんの生前から交流があったプロ野球ソフトバンクの王貞治球団会長（86）は「勝新さんの所で仲良くやって欲しい」と追悼した。玉緒さんと親交の深かった歌手の和田アキ子、勝さんの“一番弟子”だった俳優・松平健、女優の浅田美代子、歌手の早見優、田川寿美、水森かおり、岩佐美咲、「クレイジ