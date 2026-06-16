日本発グローバルグループ「&TEAM」のMAKIが16日、都内で開催された『TOMMY HILFIGER - SUMMER 2026 EVENT“On Deck With The Hilfiger”』に出席した。【全身ショット】スタイル抜群！&TEAM・MAKIMAKIは、アイコニックなレガッタジャケットをメインにした装いで登場。長く愛したいと思うものやことを問われると、「&TEAMのメンバー、そしてLUNE（ファンネーム※E＝アキュート・アクセントを付したもの）の皆さん