セブン‐イレブン・ジャパンは、値ごろ感のあるおむすび『銀しゃりむすび』シリーズを6月23日より順次発売する。精米や炊飯のこだわりで素材の持つ魅力をそのまま引き出し、パッケージもシンプルにすることで、満足感がありながら手に取りやすい価格帯を実現する。【画像】セブン‐イレブン、シンプルな『銀しゃりむすび』塩むすび・ツナマヨなど「お米本来のおいしさを、もっとダイレクトに味わっていただく」というコンセプ