第108回全国高校野球選手権大会（8月5日から18日間、甲子園）の出場校を決める兵庫大会の組み合わせ抽選会が16日、兵庫県明石市内で開かれた。149チームが参加。日程が順調に消化されれば、7月26日にほっともっとフィールド神戸で決勝が行われる。報徳学園、神戸国際大付、東洋大姫路、滝川二、社、明石商…私立、公立問わず実力校が割拠し、例年、戦国大会の様相を呈す兵庫大会。今夏は上位常連校に加え、旋風を予感させるダ