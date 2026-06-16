お笑いコンビ・霜降り明星の粗品が16日、都内で行われたアニメ『ケロロ軍曹』の16年ぶりとなる劇場版新作『新劇場版☆ケロロ軍曹 復活して速攻地球滅亡の危機であります！』（26日公開）の公開直前イベントに登壇。自身の炎上リスクに自ら言及し、本作のオファーへの喜びを語った。【写真】華やか衣装！仲良く揃って登場したあのちゃん＆粗品宣伝隊長で主題歌も担当するあのとともにオープニング曲を務め、妖怪に憑りつかれた