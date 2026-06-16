こども家庭庁は予算の使い道が不透明だという国民の声をふまえ、すべての予算の「見える化」を行う方針を明らかにしました。こども家庭庁・黄川田担当相「すべての予算の使途をネット上で公開する『全部見える化』を令和9年度に実現します」今年、国が実施した国民の意見募集では、こども家庭庁に対し、予算の使い道や政策効果が不透明などという声が上がっていました。これを受け、こども家庭庁は、来年度中にインターネット上で