沖縄県警本部沖縄県警は16日、合成麻薬MDMAを密輸入したとして、麻薬取締法違反（輸入）の疑いで、米国籍の住所不詳、コメディアンのデッドリック・クリスチャン・アーレン・フリン容疑者（35）を逮捕したと発表した。逮捕は5月28日付。県警は認否を明らかにしていない。逮捕容疑は同日午前9時20分ごろ、那覇空港でMDMAを含む結晶0.73グラムをリュックサックに隠し、輸入した疑い。県警によると、観光目的で、米国から台湾経