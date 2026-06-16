ロシアの首都モスクワ郊外の石油精製所がドローン攻撃を受け火災が発生しました。けがをした人はいないということです。モスクワ市のソビャニン市長は16日、「ドローン1機により、モスクワ石油精製所の敷地内にある施設が被害を受けた」と発表しました。けが人の情報はないとしています。製油所はモスクワ中心部からおよそ15キロの場所にあり、首都近郊の重要インフラへの攻撃は5月17日に続いて2度目です。ウクライナのゼレンスキ