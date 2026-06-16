きょう、日経平均株価は一時、史上初めて7万円を突破しました。わずか2か月で1万円の急上昇ですが、この株高は「バブル」なのでしょうか？【写真を見る】日経平均株価 史上初の7万円突破 2か月弱で1万円も上昇急ピッチな株高は「バブル」なのか？警鐘鳴らす専門家も史上初 日経平均株価が7万円突破その瞬間は、午後になって突然訪れました。記者「日経平均株価、史上初の7万円の大台を突破しました」きょう、史上初め